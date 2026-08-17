SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: Wäre ein Zug Estates B-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?

Bei einem frühen Investment in Zug Estates B-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Am 17.08.2025 wurde die Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 2 140,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,467 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 2 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich jüngst auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at