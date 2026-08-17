Zug Estate b Aktie
WKN DE: A1J0M6 / ISIN: CH0148052126
|Lukratives Zug Estates B-Investment?
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17.08.2026 10:04:12
SPI-Wert Zug Estates B-Aktie: Wäre ein Zug Estates B-Investment vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Am 17.08.2025 wurde die Zug Estates B-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Zug Estates B-Aktie bei 2 140,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zug Estates B-Aktie investiert, befänden sich nun 0,467 Zug Estates B-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 2 140,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 000,00 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Zug Estates B belief sich jüngst auf 1,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Zug Estates AG (B)
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