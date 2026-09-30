Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Langfristige Anlage
|
30.09.2026 10:03:37
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4 945,00 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0,020 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 29.09.2026 auf 11 000,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 222,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 122,45 Prozent vermehrt.
Insgesamt war Zuger Kantonalbank zuletzt 3,18 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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