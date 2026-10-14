SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 7 760,00 CHF. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,289 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.10.2026 14 626,29 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 350,00 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 46,26 Prozent gleich.

Am Markt war Zuger Kantonalbank jüngst 3,28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at