Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Rentable Zuger Kantonalbank-Anlage? 11.11.2026 10:03:54

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 11.11.2023 wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen Zuger Kantonalbank-Anteile letztlich bei 7 860,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,013 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 10.11.2026 145,04 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 400,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +45,04 Prozent.

Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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