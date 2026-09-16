SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 7 700,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,130 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1 396,10 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Anteils am 15.09.2026 auf 10 750,00 CHF belief. Mit einer Performance von +39,61 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 3,04 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at