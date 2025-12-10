Zuger Kantonalbank Aktie
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren
Am 10.12.2022 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 7 240,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,138 Zuger Kantonalbank-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 09.12.2025 auf 8 800,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 215,47 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 21,55 Prozent vermehrt.
Zuger Kantonalbank markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 2,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
