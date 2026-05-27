SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 7 700,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,013 Zuger Kantonalbank-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 136,36 CHF, da sich der Wert eines Zuger Kantonalbank-Papiers am 26.05.2026 auf 10 500,00 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 36,36 Prozent.

Zuger Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 3,01 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at