SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6 580,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,015 Anteile in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 10.02.2026 auf 9 720,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 147,72 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 47,72 Prozent gleich.
Jüngst verzeichnete Zuger Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 2,80 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
