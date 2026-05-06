SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Zuger Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 5 Jahren wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 6 940,00 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 0,014 Zuger Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 05.05.2026 165,71 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 11 500,00 CHF belief. Aus 100 CHF wurden somit 165,71 CHF, was einer positiven Performance von 65,71 Prozent entspricht.

Zuletzt verbuchte Zuger Kantonalbank einen Börsenwert von 3,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at