Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Langfristige Investition 09.09.2026 10:03:55

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in Zuger Kantonalbank gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 8 780,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0,011 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 08.09.2026 gerechnet (10 550,00 CHF), wäre die Investition nun 120,16 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,16 Prozent.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 3,06 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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