Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Zuger Kantonalbank-Investition
|
02.09.2026 10:03:27
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Zuger Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 4 921,00 CHF wert. Bei einem Investment von 10 000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,032 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 01.09.2026 auf 10 550,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 438,73 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 114,39 Prozent angezogen.
Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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