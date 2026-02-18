SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4 825,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,207 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9 820,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 035,23 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 103,52 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,82 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at