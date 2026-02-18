Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Frühe Investition
|
18.02.2026 10:04:02
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 4 825,00 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 0,207 Zuger Kantonalbank-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 9 820,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 035,23 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 103,52 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich jüngst auf 2,82 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!