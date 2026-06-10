SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Zuger Kantonalbank-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Zuger Kantonalbank-Anteile bei 4 900,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier investiert hätte, hätte er nun 2,041 Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 09.06.2026 auf 10 500,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 21 428,57 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 114,29 Prozent gesteigert.

Am Markt war Zuger Kantonalbank jüngst 3,08 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at