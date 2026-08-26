Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Zuger Kantonalbank-Investition 26.08.2026 10:03:29

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zuger Kantonalbank-Aktie gebracht.

Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag 6 880,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,145 Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie auf 10 450,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 518,90 CHF wert. Das entspricht einer Zunahme von 51,89 Prozent.

Zuger Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 2,96 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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