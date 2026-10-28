SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zuger Kantonalbank-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Zuger Kantonalbank eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Zuger Kantonalbank-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 4 965,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in Zuger Kantonalbank-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,201 Zuger Kantonalbank-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 265,86 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 27.10.2026 auf 11 250,00 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 126,59 Prozent.

Zuger Kantonalbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,24 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at