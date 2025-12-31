SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Zuger Kantonalbank von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Zuger Kantonalbank-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 8 240,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Zuger Kantonalbank-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,121 Zuger Kantonalbank-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 8 840,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 1 072,82 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 7,28 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Zuger Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 2,56 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at