Zuger Kantonalbank Aktie

Zuger Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243

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Frühe Investition 08.07.2026 10:03:40

SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Zuger Kantonalbank-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Zuger Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 4 881,00 CHF. Bei einem Zuger Kantonalbank-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,020 Zuger Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 07.07.2026 gerechnet (10 450,00 CHF), wäre das Investment nun 214,10 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,10 Prozent zugenommen.

Zuger Kantonalbank war somit zuletzt am Markt 2,95 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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