Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Zuger Kantonalbank-Investment im Blick
|
25.11.2026 10:03:42
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurde das Zuger Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 4 920,00 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 2,033 Zuger Kantonalbank-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 24.11.2026 auf 11 050,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 22 459,35 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +124,59 Prozent.
Alle Zuger Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,20 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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