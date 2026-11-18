Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Langfristige Investition
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 6 660,00 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investierten, hätten nun 0,150 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 689,19 CHF, da sich der Wert einer Zuger Kantonalbank-Aktie am 17.11.2026 auf 11 250,00 CHF belief. Mit einer Performance von +68,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Zuger Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 3,26 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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