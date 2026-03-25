Zuger Kantonalbank Aktie
WKN DE: A2PXT8 / ISIN: CH0493891243
|Profitable Zuger Kantonalbank-Investition?
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25.03.2026 10:04:44
SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zuger Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr verdient
Am 25.03.2025 wurden Zuger Kantonalbank-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 8 680,00 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,012 Anteilen. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Anteile wären am 24.03.2026 120,39 CHF wert, da der Schlussstand 10 450,00 CHF betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 20,39 Prozent angewachsen.
Zuletzt ergab sich für Zuger Kantonalbank eine Börsenbewertung in Höhe von 3,00 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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