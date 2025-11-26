SPI-Wert Zuger Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zuger Kantonalbank von vor 10 Jahren verdient

Bei einem frühen Zuger Kantonalbank-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit Zuger Kantonalbank-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Zuger Kantonalbank-Anteile an diesem Tag bei 4 600,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Zuger Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 2,174 Anteile im Depot. Die gehaltenen Zuger Kantonalbank-Papiere wären am 25.11.2025 19 130,43 CHF wert, da der Schlussstand 8 800,00 CHF betrug. Die Steigerung von 10 000 CHF zu 19 130,43 CHF entspricht einer Performance von +91,30 Prozent.

Der Börsenwert von Zuger Kantonalbank belief sich zuletzt auf 2,53 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at