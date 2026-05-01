SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie Anlegern gebracht.

Das Zwahlen et Mayr SA-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 141,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70,922 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 30.04.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 141,84 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 10 141,84 CHF, was einer positiven Performance von 1,42 Prozent entspricht.

Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,26 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at