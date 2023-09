SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Zwahlen et Mayr SA-Investment verdient

Bei einem frühen Zwahlen et Mayr SA-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Am 19.09.2022 wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 167,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,988 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 21.09.2023 gerechnet (176,00 CHF), wäre das Investment nun 1 053,89 CHF wert. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 053,89 CHF entspricht einer Performance von +5,39 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Zwahlen et Mayr SA eine Börsenbewertung in Höhe von 12,63 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

