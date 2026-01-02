Zwahlen et Mayr Aktie
SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zwahlen et Mayr SA-Investment von vor 10 Jahren verloren
Das Zwahlen et Mayr SA-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Zwahlen et Mayr SA-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 188,80 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Zwahlen et Mayr SA-Papiere vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,530 Zwahlen et Mayr SA-Aktien. Die gehaltenen Zwahlen et Mayr SA-Anteile wären am 30.12.2025 75,74 CHF wert, da der Schlussstand 143,00 CHF betrug. Mit einer Performance von -24,26 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Zwahlen et Mayr SA war somit zuletzt am Markt 10,04 Mio. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
