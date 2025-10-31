SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 5 Jahren verloren

Wer vor Jahren in Zwahlen et Mayr SA eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurden Zwahlen et Mayr SA-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Zwahlen et Mayr SA-Anteile bei 189,00 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, befänden sich nun 5,291 Zwahlen et Mayr SA-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 772,49 CHF, da sich der Wert eines Zwahlen et Mayr SA-Papiers am 30.10.2025 auf 146,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 22,75 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich jüngst auf 10,25 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at