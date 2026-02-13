SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren bedeutet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Zwahlen et Mayr SA-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 156,00 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in das Zwahlen et Mayr SA-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0,641 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.02.2026 gerechnet (144,00 CHF), wäre das Investment nun 92,31 CHF wert. Mit einer Performance von -7,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Zwahlen et Mayr SA eine Börsenbewertung in Höhe von 10,10 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at