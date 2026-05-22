SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 10 Jahren angefallen

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Zwahlen et Mayr SA-Anteilen via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 170,00 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Zwahlen et Mayr SA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 58,824 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 21.05.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 411,76 CHF wert. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 8 411,76 CHF entspricht einer negativen Performance von 15,88 Prozent.

Zwahlen et Mayr SA wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10,03 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at