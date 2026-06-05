SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zwahlen et Mayr SA-Einstiegs gewesen.

Das Zwahlen et Mayr SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 166,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Zwahlen et Mayr SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,024 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,86 Prozent vermindert.

Zwahlen et Mayr SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at