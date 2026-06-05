Zwahlen et Mayr Aktie

Zwahlen et Mayr für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590380 / ISIN: CH0002661731

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.06.2026 10:03:53

SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor 3 Jahren angefallen

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Zwahlen et Mayr SA-Einstiegs gewesen.

Das Zwahlen et Mayr SA-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Zwahlen et Mayr SA-Aktie bei 166,00 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das Zwahlen et Mayr SA-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,024 Zwahlen et Mayr SA-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 143,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 861,45 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,86 Prozent vermindert.

Zwahlen et Mayr SA markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 10,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Zwahlen et Mayr SA

mehr Nachrichten