SPI-Wert Zwahlen et Mayr SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Zwahlen et Mayr SA von vor einem Jahr angefallen

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit Zwahlen et Mayr SA-Anteilen statt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 160,00 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,250 Zwahlen et Mayr SA-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 02.04.2026 893,75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 143,00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 10,63 Prozent gesunken.

Der Börsenwert von Zwahlen et Mayr SA belief sich jüngst auf 10,04 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at