'Spiegel': Spahn zieht sich aus Haushaltsausschuss zurück

BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Unionsfraktionschef Jens Spahn zieht sich nach Informationen des "Spiegel" aus dem Haushaltsausschuss des Bundestags zurück. Eine entsprechende Nachricht des CDU-Politikers an die Unionsabgeordneten im Ausschuss lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor./vsr/DP/jha