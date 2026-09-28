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28.09.2026 12:48:38
'Spiegel': Spahn zieht sich aus Haushaltsausschuss zurück
BERLIN (dpa-AFX) - Der frühere Unionsfraktionschef Jens Spahn zieht sich nach Informationen des "Spiegel" aus dem Haushaltsausschuss des Bundestags zurück. Eine entsprechende Nachricht des CDU-Politikers an die Unionsabgeordneten im Ausschuss lag auch der Deutschen Presse-Agentur vor./vsr/DP/jha
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