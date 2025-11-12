KI HOLDINGS Aktie

WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003

12.11.2025 13:56:13

"Spiel mit dem Feuer": Der Warren-Buffett-Index zeigt, wie krass die KI-Rally ist

Das "Orakel von Omaha" wusste schon vor mehr als 25 Jahren: Wenn sich Börsenwerte völlig von der Realität entkoppeln, droht Crashgefahr. Der KI-Hype bricht alle historischen Rekorde. Noch nie waren US-Aktien so überbewertet wie heute - ein Alarmsignal.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
