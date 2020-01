Spiele-Gigant Ubisoft betreibt anspruchsvolle Mischung aus E-Commerce-Vorbestellung und Einzelhandels-Shop für physische Produkte und digitale Assets mit Software von Tecsys

NEW YORK, 13. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Tecsys Inc. (TSX: TCS), ein branchenführendes Supply-Chain-Management-Software-Unternehmen, gab heute bekannt, dass Ubisoft, ein führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung und interaktiven Diensten, Tecsys ausgewählt hat, um seine anspruchsvollen Auftragsmanagement-Prozesse für physische und digitale Assets zu betreiben, um Spielern ein einheitliches Einkaufserlebnis zu liefern.

Ubisoft bietet ein breites Angebot weltbekannter Marken wie Assassin's Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® und die Tom Clancy's-Videospielreihen, u. a. Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® und Tom Clancy's The Division®.

Das Auftragsverwaltungssystem von Tecsys wurde bereitgestellt, um die Omnichannel-Einzelhandelstransaktionen von Ubisoft zu verwalten, die weitgehend aus Vorbestellungen und großen Nachfragespitzen durch neue Spieleveröffentlichungen bestehen. Die weltweite Kundenbasis von Ubisoft, gepaart mit der zyklischen Transaktionsvolatilität des Unternehmens, erfordert ein gut funktionierendes System, das Spitzenbestellungen von über 3.000 Bestellungen pro Minute aufnehmen kann.

„Unsere Spieler erwarten nichts Geringeres als ein völlig reibungsloses und einfaches Einkaufserlebnis", erklärt Yassine M'Barki, weltweiter IT-Leiter bei Ubisoft. „Es ist von größter Bedeutung zu gewährleisten, dass Einzelhandelstransaktionen akkurat und schnell sowie für den Käufer unsichtbar abgewickelt werden, sodass die Benutzererfahrung sowohl positiv als auch authentisch für die Marke Ubisoft ist."

Die Softwareplattform von Tecsys ermöglicht Ubisoft, Kunden nahtlose Multiplattform-Einkaufserlebnisse und sofortige Auftragsabwicklung und -erfüllung über die verschiedenen Kanäle zu bieten. Diese Transaktionen werden abgestimmt auf ein digital vertriebenes Auftragsverwaltungssystem, durch das Ubisoft neue Veröffentlichungsprotokolle und verschobene Erfüllungstermine detailliert aufführen kann.

„Ubisoft ist ein hervorragendes Beispiel für Unternehmen ohne Grenzen. Die Nutzerbasis des Unternehmens erstreckt sich über Kontinente, spricht verschiedene Sprachen und nutzt verschiedene Währungen. Die Nachfrage kann bezüglich Volumen und Geografie dramatisch ansteigen und Leistungsverzögerungen sind unerwünscht", so Steven Berkovitz, Chief Platform Officer bei Tecsys. „Mit digitalen Assets und theoretisch unendlichen Lagerbeständen wird die Skalierbarkeit der Einzelhandelsplattform von Tecsys bei Ubisoft auf die Probe gestellt, und das Ergebnis ist eine bewährte Lösung für jeden Umfang."

Weitere Informationen zu den Supply-Chain-Lösungen von Tecsys erhalten Sie unter www.tecsys.com.

Informationen zu Ubisoft

Ubisoft ist ein führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung und interaktiven Diensten, zu dessen breitem Angebot weltbekannter Marken Assassin's Creed®, Far Cry®, For Honor®, Just Dance®, Watch Dogs® und die Tom Clancy's-Videospielreihen gehören, u. a. Tom Clancy's Ghost Recon®, Tom Clancy's Rainbow Six® und Tom Clancy's The Division®. Die Teams im weltweiten Netzwerk von Studios und Geschäftsniederlassungen von Ubisoft widmen sich der Produktion von originellen und unvergesslichen Spielerlebnissen auf allen verbreiteten Plattformen, wie Konsolen, Mobiltelefonen, Tablets und PCs. Im Geschäftsjahr 2018–2019 erzielte Ubisoft Nettobuchungen in Höhe von 2.029 Millionen Euro. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ubisoftgroup.com.

© 1998–2019 Ubisoft Entertainment. Alle Rechte vorbehalten. Assassin's Creed, das For Honor-Logo, Just Dance, Tom Clancy's, das The Division-Logo, Ghost Recon, Rainbow Six, das Soldaten-Symbol, Watch Dogs, Ubisoft und das Ubisoft-Logo sind eingetragene oder nicht eingetragene Marken von Ubisoft Entertainment in den USA und/oder anderen Ländern.

Informationen zu Tecsys

Tecsys ist ein globaler Anbieter von transformativen Supply-Chain-Lösungen, die wachsenden Organisationen branchenführende Dienste und Tools für ihren operativen Erfolg bereitstellen. Die Lösungen von Tecsys wurden entworfen, um bei den komplexen Supply-Chain-Herausforderungen, denen sich Organisationen durch Erhöhung von Umfang, Kundenerwartungen und Lagerbeständen entgegensehen, Klarheit zu schaffen. Die auf einer Unternehmensplattform aufgebauten Lösungen von Tecsys umfassen Lagerverwaltung, Vertrieb und Transportlogistik, Beschaffungsmanagement an Verwendungsstellen, Verwaltung von Einzelhandelsaufträgen sowie vollständige Finanzverwaltungs- und Analyselösungen. Durch die gleichzeitige Schaffung einer reaktionsschnelleren Lieferkette gewährleistet Tecsys, dass wachstumsorientierte Organisationen die Gelegenheit haben, zu florieren und ihre Ziele zu erreichen.

Über 1.000 Kunden vertrauen Tecsys ihre Lieferketten in den Bereichen Gesundheitswesen, Einzelhandel, Serviceteile, Fremdlogistik und in allgemeinen Großhandelsvertriebsindustrien mit hohem Volumen an. Die Aktien von Tecsys sind an der Börse von Toronto unter dem Ticker TCS gelistet.

