Spielwarenbranche zeigt sich optimistisch - Ausblick für 2020

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Konsumfreude der Deutschen macht sich auch in der Spielzeugbranche bemerkbar. "Wir rechnen 2019 mit einem positiven Jahresergebnis", sagte der Geschäftsführer des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie, Uli Brobeil. Am Dienstag (11.00 Uhr) wird die Branche in Nürnberg aktuelle Zahlen und einen Ausblick auf 2020 vorstellen. Im vergangenen Jahr gaben die Deutschen nach Angaben des Bundesverbands des Spielwaren-Einzelhandels 3,3 Milliarden Euro für Spielzeug aus.

Der Verband ermittelt zusammen mit Händlern jedes Jahr eine "Top 10" der angesagtesten Spielsachen. Diese will er am Dienstag ebenfalls präsentieren. Unter den Nominierten befinden sich Klassiker wie Eisenbahnen und Brettspiele, aber auch interaktive Kuscheltiere und Spielwelten./igl/DP/fba