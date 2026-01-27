Ferrari Aktie
WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146
|
27.01.2026 12:50:00
Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari
Sie trotzen den Krisen mit Brettspielen und Actionfiguren, Erwachsene sind für die Branche eine zunehmend wichtige Zielgruppe. In Frankreich experimentiert eine Kette bereits mit Filialen, die nichts für Kinder sind.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Ferrari N.V.
|
27.01.26
|Spielwarenmesse in Nürnberg: Dann bau dir doch deinen eigenen Ferrari (Spiegel Online)
|
05.01.26
|Ferrari-Aktie gesucht: Exor sichert sich Rechte durch Verlängerung der Vereinbarung (Dow Jones)
|
23.12.25
|John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari (Financial Times)
|
09.12.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
08.12.25
|Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley senkt Kursziel (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Ferrari-Aktie im Plus: Umsatz und Gewinn gesteigert (dpa-AFX)