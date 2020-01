Spin Master gewinnt zwei Auszeichnungen bei den Toy of the Year Awards im Vereinigten Königreich

TORONTO, 24. Januar 2020 /CNW/ - Spin Master Corp. (TSX: TOY; www.spinmaster.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Unterhaltungssegment für Kinder, erhielt zwei große Auszeichnungen anlässlich der britischen Toy Industry Awards, die von der British Toy & Hobby Association (BTHA) und der Toy Retailers Association verliehen wurden.

In einer Zeremonie am ersten Tag der London Toy Fair wurde Spin Master zum Global Supplier of the Year und PAW Patrol® zur Pre-School Range of the Year gekürt. Zusätzlich bezeichnete die BTHA Spin Masters neu vorgestellten DC Toy Batman®, eine 30 cm große Deluxe-Figur mit Rapid Change Utility Belt, als einen der „Toy Fair Heroes", ausgewählt von einer unabhängigen Jury, die aus Mitgliedern aus der Branche und der BTHA besteht und die spannendsten und kreativsten Spielzeuge auf der Toy Fair beurteilt.

„Es ist eine große Ehre für Spin Master, erneut mit diesen wichtigen Branchenpreisen ausgezeichnet zu werden. Dieser Erfolg spiegelt das Engagement unseres Teams in der Produktinnovation und unseren Einsatz im Bereich der Aufrechterhaltung guter Partnerschaften wider", so Ben Gadbois, Global President und COO von Spin Master. „Spin Master engagiert sich für kontinuierliche Innovation und wir freuen uns, unsere Produktreihe für das Jahr 2020 präsentieren zu dürfen, die Kreativität fördern und letztendlich das Leben unterhaltsamer gestalten soll."

Wir sind überwältigt, bei diesem prestigeträchtigen Event ausgezeichnet zu werden; dies ist ein toller Start in ein neues Jahr in unserer fantastischen Branche!" sagte Hedley Barnes, General Manager für Europa. „Neben den Auszeichnungen, die unseren Marken verliehen wurden, sind wir auch sehr stolz darauf, dass Spin Masters weiterhin als wichtiger Mitspieler in der weltweiten Spielzeugindustrie anerkannt wird."

Diese Auszeichnungen kommen nur wenige Wochen vor der North American Toy Fair, die vom 22. bis 25. Februar 2020 in New York stattfindet. Spin Master wurde für sieben Toy of the Year (TOTY) Awards von der US Toy Industry Association und Women in Toys (WIT) Wonder Woman Awards nominiert.

Informationen zu Spin Master

Spin Master (TSX: TOY; www.spinmaster.com) ist ein weltweit führendes Kinderunterhaltungsunternehmen und entwickelt, entwirft, produziert, lizenziert und vermarktet ein abwechslungsreiches Portfolio mit innovativen Spielzeugen, Brettspielen, Produkten und Unterhaltungsgegenständen. Spin Master ist bestens bekannt für seine preisgekrönten Marken wie Zoomer®, Bakugan®, Erector® von Meccano®, Hatchimals®, Air Hogs® und PAW Patrol®. Seit 2000 hat Spin Master 110 TIA Toy of the Year (TOTY) Nominierungen mit 30 Siegen in einer Vielzahl von Produktkategorien erhalten, darunter 13 TOTY-Nominierungen für das innovativste Spielzeug des Jahres. Bislang hat Spin Master neun Fernsehserien produziert, darunter die Neuausgabe von Bakugan: Battle Planet und den aktuellen Hit PAW Patrol, eine Sendung, die in über 160 Ländern und Gebieten weltweit ausgestrahlt wird. Spin Master beschäftigt über 1.800 Mitarbeiter in Ländern auf der ganzen Welt, darunter Kanada, USA, Mexiko, Frankreich, Italien, Großbritannien, Russland, Slowakei, Polen, Deutschland, Schweden, Niederlande, China, Hongkong, Japan, Vietnam und Australien.