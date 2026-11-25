Spindletop Oil Gas hat am 23.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Spindletop Oil Gas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,3 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 30,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at