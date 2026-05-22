Spindletop Oil Gas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Spindletop Oil Gas hat am 20.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,04 USD gegenüber 0,020 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,0 Prozent auf 1,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at