Spine Traders: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Spine Traders hat am 22.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,94 INR. Im Vorjahresquartal hatten -0,870 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 2,72 Milliarden INR gegenüber 1,98 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 1,19 INR beziffert. Im Vorjahr waren 0,310 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 50,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 11,26 Milliarden INR, während im Vorjahr 7,48 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at