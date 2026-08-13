Spine Traders zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Spine Traders hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,76 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,490 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Spine Traders im vergangenen Quartal 1,38 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 42,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spine Traders 2,39 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at