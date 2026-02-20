Spintso International Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spintso International Registered hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK gegenüber 0,010 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Spintso International Registered im vergangenen Quartal 10,1 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spintso International Registered 7,6 Millionen SEK umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 SEK. Im Vorjahr hatte Spintso International Registered -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,08 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 32,20 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at