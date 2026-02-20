20.02.2026 06:31:28

Spintso International Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Spintso International Registered hat am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 SEK gegenüber 0,010 SEK im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Spintso International Registered im vergangenen Quartal 10,1 Millionen SEK verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 33,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Spintso International Registered 7,6 Millionen SEK umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,060 SEK. Im Vorjahr hatte Spintso International Registered -0,010 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 61,74 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 52,08 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 32,20 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:48 KW 8: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03:11 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.02.26 KW 8: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
20.02.26 Depot-Check: Wo Warren Buffett im vierten Quartal investiert ist
15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen