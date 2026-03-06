|
06.03.2026 10:37:38
Spionage für Iran? Mehrere Festnahmen in England
LONDON (dpa-AFX) - Wegen des Verdachts der Unterstützung des iranischen Geheimdienstes sind vier Männer in England festgenommen worden. Ein Iraner und drei britisch-iranische Staatsbürger sollen im Auftrag des Geheimdienstes Personen und Orte mit Verbindungen zur jüdischen Gemeinde in London ausgespäht haben, wie die Metropolitan Police mitteilte. Sie sind weiter in Haft.
Ermittler der Anti-Terror-Polizei nahmen die Männer demnach an mehreren Adressen in und um die britische Hauptstadt fest. In Harrow im Nordwesten Londons wurden zudem sechs weitere Männer wegen des Verdachts der Beihilfe zu einer Straftat aufgespürt.
Der Iran sei der weltweit "größte staatliche Förderer des Terrorismus, und leider wirkt sich das auch auf unsere eigene Gesellschaft aus", sagte der britische Vize-Premierminister David Lammy dem Sender ITV. Nähere Angaben zu den Festnahmen wollte er mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen nicht machen./pba/DP/nas
