Spionagefall facht neue Debatte über Umgang mit China an

Berlin (Reuters) - Die Festnahme von vier Personen, denen Spionage für China vorgeworfen wird, hat eine neue Debatte über den Umgang mit der kommunistischen Regierung in Peking ausgelöst. Die Grünen-Co-Fraktionschefin Katharina Dröge forderte am Dienstag eine Verschärfung der Politik gegenüber der Volksrepublik. Der Parlamentarische Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe, Alexander Hoffmann, hält die China-Strategie der Ampel-Regierung für gescheitert. Dagegen warnte SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich vor Schnellschüssen. Kanzler Olaf Scholz wiederum nahm deutsche Firmen gegen den Vorwurf in Schutz, sie würden sich nicht ausreichend um den Abbau von Abhängigkeiten von China kümmern.

"Wir brauchen hier eine realistische, klare und auch angemessene Haltung", sagte Dröge. "Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns in der Koalition auf eine China-Strategie verständigt haben, die auf der einen Seite auf Diplomatie und auf der anderen Seite auf Klarheit und Härte setzt." Es müssten weitere Schritte folgen: "Die Innenministerin sollte endlich das sogenannte Kritis-Dachgesetz vorlegen, also ein Gesetz zum Schutz kritischer Infrastruktur." Denn diese sei immer wieder Angriffen von ausländischen Akteuren ausgesetzt. Eine stärkere Risikoabwägung bedeute, "mit Blick auf unsere 5G-Netze, dass dort keine chinesischen Komponenten verbaut sein sollten", sagte sie mit Blick auf Telekommunikations-Netze. Auch bei Häfen sollte der Einfluss Chinas verringert werden.

"Ich glaube, wenn man sich diese Spionagefälle vor Augen führt, dann wird deutlich, dass die China-Strategie der Bundesregierung nicht einmal im Ansatz den Herausforderungen (...) gerecht wird", kritisierte der CSU-Politiker Hoffmann.

KANZLER SIEHT BEREITS ABBAU VON ABHÄNGIGKEITEN

SPD-Fraktionschef Mützenich rief zur Mäßigung auf: "Ich bin ein bisschen zurückhaltend, innerhalb von wenigen Stunden immer wieder große neue Konsequenzen anzukündigen." Künftig solle man chinesische Gesprächspartner auf diese Fälle von Spionage ansprechen.

Kanzler Scholz verteidigte deutsche Firmen gegen den Vorwurf, die Abhängigkeiten von China nicht abzubauen. "Ich glaube, dass das eine völlige Fehleinschätzung der deutschen Industrie ist", sagte Scholz am Dienstag in Berlin auf dem Bankentag. Das sogenannte De-Risking finde längst durch Investitionen in anderen Ländern statt.

Scholz hatte vergangene Woche mit einer Wirtschaftsdelegation China besucht. Die Ampel-Regierung hatte im Jahr 2023 eine neue China-Strategie beschlossen, in der aus geopolitischen Gründen ein Abbau von Abhängigkeiten von China betont wird.

