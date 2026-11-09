NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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09.11.2026 14:29:38
Spionin im Dienste Chinas?: Die Frau, die den Nvidia-Chef in die Honigfalle lockte
Die Affäre ist höchstpeinlich für Nvidia-Chef Jensen Huang: Eine mutmaßliche chinesische Spionin soll seine Geliebte gewesen sein. Doch wer genau ist die Frau und was ist über ihre Beziehung zu Huang bekannt?Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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