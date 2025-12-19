|
Spire Global A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Spire Global A stellte am 17.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,61 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 12,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 55,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 28,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.
