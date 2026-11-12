Spire Global A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Spire Global A hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,52 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,610 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 18,0 Millionen USD – ein Plus von 42,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Spire Global A 12,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at