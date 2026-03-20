Spire Global A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Spire Global A hat am 18.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,76 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,960 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 26,96 Prozent auf 15,8 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Spire Global A 21,7 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,49 USD beziffert. Im Vorjahr hatten -4,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Spire Global A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 71,55 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 35,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 110,45 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at