05.11.2025 06:31:28
Spire Global A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Spire Global A äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Spire Global A einen Gewinn von -0,680 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,49 Prozent auf 19,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,4 Millionen USD gelegen.
