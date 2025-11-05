Spire Global A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spire Global A äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 3,72 USD. Im letzten Jahr hatte Spire Global A einen Gewinn von -0,680 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 24,49 Prozent auf 19,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 25,4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at