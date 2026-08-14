Spire Global A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Spire Global A hat sich am 12.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Spire Global A ein Ergebnis je Aktie von 3,72 USD vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Spire Global A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 5,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 18,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 19,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at