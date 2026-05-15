Spire Global A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Spire Global A veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,78 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Spire Global A -0,770 USD je Aktie generiert.

Spire Global A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 33,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at