Spire Global Aktie
WKN DE: SPR123 / ISIN: NET000SPR123
|
03.05.2026 14:08:00
Spire Global Just Lost a Contract That Would Have Been Equal to 9 Months of 2025 Revenue
Just one week ago, I named Spire Global (NYSE: SPIR) as one of my top three closest-to-bargain-priced space stocks. I pointed out how, even after selling off its marquee holding, its maritime satellite data business, to Kpler last year, Spire was still bringing in $79 million in annual sales and had been pegged by Wall Street analysts for 22% sales growth next year -- and potentially positive profits in 2029.My timing couldn't possibly have been worse.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Spire Global
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Spire Global
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!